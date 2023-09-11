Пашинян о принадлежности Карабаха
Баку и Ереван 14 мая 2023 года в Брюсселе зафиксировали признание территориальной целостности друг друга: Армения признала 86 600 кв. км Азербайджана, Азербайджан признал 29 800 кв. км Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«После этого я вновь подтвердил эту договоренность. Затем мне задали вопрос: действительно ли в эти 86 600 кв. км входит Нагорный Карабах? Я сказал: да», - сказал Пашинян.
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