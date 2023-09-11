США готовы поставить Украине новое мощное оружие

В Белом доме близки к тому, чтобы отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности с кассетными бомбами. Об этом сообщает Reuters.

«Администрация (президента США Джо) Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку в Украину ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами. Это даст Киеву возможность наносить удары по территории России», - говорится в материале.

Если в Белом доме одобрят поставки, то вооружение доставят в Украину в кратчайшие сроки. Дополнительная поставка обусловлена, как сообщается, успешным контрнаступлением ВСУ.