Киевские квартиры Артемия Лебедева передали государству
Кабинет министров передал активы российского блогера и пропагандиста Артемия Лебедева в управление Фонда государственного имущества Украины.
В июле Высший антикоррупционный суд Украины в полном объеме удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и изъял эти активы у Лебедева.
Среди активов - 2 квартиры в Киеве площадью 138,5 м² и 193,2 м².
Ранее они находились в прямом владении Лебедева, а также опосредованно, через бизнес-партнера Константина Моршнева.
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