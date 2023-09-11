Зеленский анонсировал новую помощь от Германии

Германия предоставит Украине новое вооружение в рамках военной помощи. В частности, в пакет войдет артиллерия и средства противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Есть сегодня хорошая новость: готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцем», - заявил Зеленский.

По его словам, военную помощь Украине обсуждали и во время сегодняшнего визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев.

«Я уверен - будет результат. Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности, по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут», - добавил украинский лидер.