Польша купит почти 500 HIMARS

Польша покупает у Соединенных Штатов Америки 486 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS. Правительство уже утвердило соответствующее соглашение, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, поставки американских РСЗО начнутся в конце 2025 года. Министр отметил, что именно такое количество установок нужно Польше для того, чтобы сдерживать агрессора.

«Вместе с 18 пусковыми установками, заказанными в 2019 году - один дивизион, польская армия будет иметь более 500 пусковых установок HIMARS в 28 дивизонах», - добавил Блащак.