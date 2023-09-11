Какой же «индийский путь» без Турции? продолжение главной темы
На проходившем в Индии саммите G20 заявлено о создании нового глобального железнодорожного и морского коридора, который соединит Индию и Европу через Ближний Восток. Участники проекта – США, Индия, Саудовская Аравия, Иордания, Израиль, Эмираты и Европейский союз.
Без малого десять лет американцы находились в безуспешном поиске альтернативы китайской инициативе «Один пояс – Один путь». Или, как его еще принято называть, «Новый шелковый путь». Получалось не очень, но поиски продолжались. И вот теперь, как им кажется, альтернатива найдена. Путь станет не «Шелковым», а цифровым, и не китайским, а «Индийским».
В течение 60 дней официальные лица в участвующих странах определят график реализации проектов — соединение энергетических сетей, прокладку подводных и наземных кабелей и обеспечение большего количества цифровых соединений. Предусматривается также прокладка газопроводов из Израиля в Европу.
С какой стороны не посмотри – проект многозадачный и включает в себя даже не два, а три, а то и вообще в отдельных аспектах все четыре дна. Взять хотя бы еврейское государство – невооруженным взглядом видно, что его участие в «Индийском пути» должно дать импульс для нормализации отношений с Саудовской Аравией при посредничестве США.
Примерно также обстоит дело и с саудитами плюс Эмираты. Их втягивают, так как они начнут существенно сокращать свои связи с КНР, которые сейчас на подъеме, и сворачивать уже работающие экономические проекты с Пекином. И так по каждому узлу этого «Индийского пути», который презентуется как альтернатива китайскому мегапроекту. Которая, по мнению ее авторов, будет, вне всяких сомнений, обязательно успешной.
Что интересно, накануне объявления о начале реализации этого проекта в западных масс-медиа прокатилась целая волна публикаций разной степени достоверности о том, что китайский «Один пояс – Один путь» терпит крах буквально на всех направлениях, и что дела у Пекина в его реализации все хуже и хуже. Можно сказать, что и совсем плохо. «Мыльный пузырь это, а не проект», - красной линией сквозило буквально в каждой публикации. – «Миру это не нужно, и он, мир, эту китайскую инициативу отвергает».
Конечно, сравнительный анализ двух этих глобальных инициатив просто не уложится в удобочитаемые рамки одного материала. К тому же совершенно необходимо было посмотреть хотя бы начало процесса реализации «Индийского пути» в динамике. Но несколько мыслей, своего рода рефлексию от этого решения, принятого на G-20, высказать уже можно.
Прежде всего, совершенно не собираюсь доказывать, что у китайского проекта сегодня все в шоколаде и он развивается семимильными шагами. Там масса сложностей, нереализованных программ и узких мест. Более того, есть программы в ряде стран, от которых Пекин отказался в силу их невыполнимости в нынешних условиях.
К тому же не следует забывать, что реализация «Пояса и Пути» происходит в условиях активного и организованного сопротивления антикитайски настроенных как местных, так и глобальных элит, действия которых носят скоординированный и масштабный характер, вплоть до атак на объекты «Пояса и Пути» местных сепаратистов и экстремистов, достаточно вспомнить Пакистан и действующую там «Армию освобождения Белуджистана», весь смысл существования которой – в противодействии проекту «Китайско-пакистанского экономического коридора».
Но! Вопреки всем трудностям, проект реализуется уже десять лет. И уже объективно обеспечил скачок в развитии внешнеторговых связей Пекина и с Юго-Восточной, и с Южной Азией, и с Ближним Востоком, и с Африкой, что подтверждается объективными данными товарооборота.
Если в участии к этой инициативе не приглашена Турция, значит, весь «Индийский путь» будет урезан только до морского маршрута. Что само по себе является ограничением его возможностей как международного транспортного коридора, способного обеспечить полноценное перемещение всего объема товарной номенклатуры из АСЕАН в Европу и обратно.
И, наконец, разработчики концепции «Индийского пути» не учли одно важное обстоятельство из нынешних ближневосточных реалий. А именно то, что без диверсификации внешнеэкономических связей и привлечения китайских инвестиций в национальные экономики государств Ближнего Востока, как, впрочем, и без западных технологий, вряд ли получится сделать рывок в социально-экономическом развитии и добиться повышения качества жизни до иного уровня. А это – коренная задача, которую ставит перед собой ряд арабских государств, включая две ведущие монархии Персидского залива – Саудовскую Аравию и ОАЭ. Из чего следует, что «Индийский путь» им менее выгоден, чем китайский проект, как бы не проталкивал именно его Вашингтон.
В итоге инициатива «Индийского пути» при всей ее масштабности пока вызывает больше вопросов, чем дает конкретных ответов. А значит, говорить о том, что она станет альтернативой китайской «Один пояс – один путь», как минимум преждевременно. Замах неплохой, ход сильный, но во что это выльется в реальности, сказать пока как минимум затруднительно.