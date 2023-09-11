Дмитрий Рой, автор haqqin.az 08:33

На проходившем в Индии саммите G20 заявлено о создании нового глобального железнодорожного и морского коридора, который соединит Индию и Европу через Ближний Восток. Участники проекта – США, Индия, Саудовская Аравия, Иордания, Израиль, Эмираты и Европейский союз. Без малого десять лет американцы находились в безуспешном поиске альтернативы китайской инициативе «Один пояс – Один путь». Или, как его еще принято называть, «Новый шелковый путь». Получалось не очень, но поиски продолжались. И вот теперь, как им кажется, альтернатива найдена. Путь станет не «Шелковым», а цифровым, и не китайским, а «Индийским».

В течение 60 дней официальные лица в участвующих странах определят график реализации проектов — соединение энергетических сетей, прокладку подводных и наземных кабелей и обеспечение большего количества цифровых соединений. Предусматривается также прокладка газопроводов из Израиля в Европу. С какой стороны не посмотри – проект многозадачный и включает в себя даже не два, а три, а то и вообще в отдельных аспектах все четыре дна. Взять хотя бы еврейское государство – невооруженным взглядом видно, что его участие в «Индийском пути» должно дать импульс для нормализации отношений с Саудовской Аравией при посредничестве США. Примерно также обстоит дело и с саудитами плюс Эмираты. Их втягивают, так как они начнут существенно сокращать свои связи с КНР, которые сейчас на подъеме, и сворачивать уже работающие экономические проекты с Пекином. И так по каждому узлу этого «Индийского пути», который презентуется как альтернатива китайскому мегапроекту. Которая, по мнению ее авторов, будет, вне всяких сомнений, обязательно успешной.

Что интересно, накануне объявления о начале реализации этого проекта в западных масс-медиа прокатилась целая волна публикаций разной степени достоверности о том, что китайский «Один пояс – Один путь» терпит крах буквально на всех направлениях, и что дела у Пекина в его реализации все хуже и хуже. Можно сказать, что и совсем плохо. «Мыльный пузырь это, а не проект», - красной линией сквозило буквально в каждой публикации. – «Миру это не нужно, и он, мир, эту китайскую инициативу отвергает». Конечно, сравнительный анализ двух этих глобальных инициатив просто не уложится в удобочитаемые рамки одного материала. К тому же совершенно необходимо было посмотреть хотя бы начало процесса реализации «Индийского пути» в динамике. Но несколько мыслей, своего рода рефлексию от этого решения, принятого на G-20, высказать уже можно. Прежде всего, совершенно не собираюсь доказывать, что у китайского проекта сегодня все в шоколаде и он развивается семимильными шагами. Там масса сложностей, нереализованных программ и узких мест. Более того, есть программы в ряде стран, от которых Пекин отказался в силу их невыполнимости в нынешних условиях. К тому же не следует забывать, что реализация «Пояса и Пути» происходит в условиях активного и организованного сопротивления антикитайски настроенных как местных, так и глобальных элит, действия которых носят скоординированный и масштабный характер, вплоть до атак на объекты «Пояса и Пути» местных сепаратистов и экстремистов, достаточно вспомнить Пакистан и действующую там «Армию освобождения Белуджистана», весь смысл существования которой – в противодействии проекту «Китайско-пакистанского экономического коридора».