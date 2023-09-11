Ким Чен Ын прибыл в Россию с военными чиновниками

Государственное информагентство ЦТАК сообщает, что Ким Чен Ын отправился в поездку еще в воскресенье, а в России у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Это официально подтвердил и Кремль.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром во вторник, 12 сентября, прибыл в Россию на своем личном поезде. Северокорейского лидера сопровождают высокопоставленные представители военной промышленности, дипломаты и военачальники.

По словам американских чиновников, которые первыми сообщили о готовящейся поездке, северокорейский лидер будет обсуждать с Путиным возможные поставки оружия Москве. Судя по составу делегации, власти КНДР действительно намерены в первую очередь обсуждать сотрудничество в военной сфере, пишет Reuters.

В Россию в том числе отправился директор департамента военной промышленности КНДР Чо Чун Рён. Это, вероятно, означает, что Москва и Пхеньян намерены заключить соглашение о поставках боеприпасов, считают опрошенные агентством аналитики.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США готовы ввести новые санкции, если Путин и Ким Чен Ын договорятся на предстоящей встрече о поставках корейских боеприпасов.

Москва и Пхеньян отвергали утверждения, что стороны будут обсуждать поставки оружия.