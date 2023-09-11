Внешней политикой США руководит миллиардер? Конгресс займется Маском

Сенатор США Элизабет Уоррен требует расследования в отношении компании Илона Маска SpaceX после того, как бизнесмен признал, что заблокировал Украине расширение спутниковой сети Starlink из-за атаки на российские военные корабли у побережья Крыма, передает Bloomberg.

«Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером», — заявила Уоррен, добавив, что хочет, чтобы Министерство обороны изучило свои контрактные отношения с компанией.

Ожидается, что Маск примет участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии в среду, 13 сентября.

7 сентября Маск опубликовал в соцсети X, ранее Twitter, свое решение после того, как версия этой истории появилась в новой биографии Маска Уолтера Айзексона. «От государственных органов поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути до Севастополя, — сказал Маск. — Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта». Позже Маск выразил поддержку США: «Я гражданин США и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет».