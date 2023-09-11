Игорь Никифоров, специально для haqqin.az 10:13

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Бронированный поезд северокорейского лидера несколько часов назад пересек границу России. В настоящее время он движется на север. Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН с правом вето более десяти лет активно поддерживала создание санкционного режима в отношении КНДР. А последний пакет санкций против Пхеньяна был принят в 2017 году. Но теперь все это в прошлом.

В Москву едет Высший руководитель КНДР, руководитель партии, армии и народа, «Блистательный товарищ и гений среди гениев в военной стратегии» - это не стеб, а его официальные титулы – Ким Чен Ын. Чтобы на встрече с другим «гением» и «великим геополитиком» обсудить то, как Москва и Пхеньян могут стать братьями по оружию. В принципе, в этом нет ничего сложного. От северокорейского режима Москва ждет крупнокалиберных гаубиц, артиллерийских снарядов калибра 155 мм, противопехотных и противотанковых мин, противотанковых ракет, военного обмундирования, армейской обуви и прочей «мелочи» – всего около 20 наименований боеприпасов и военного имущества. Ничуть не удивлюсь, если на встрече «двух блистательных лидеров современности» будет достигнута и беспрецедентная договоренность о поставке на российский Дальний Восток и в Сибирь пары-другой сотен тысяч трудовых мигрантов из КНДР, поскольку в России после 24 февраля 2022 года наметился серьезный дефицит послушных и низкооплачиваемых кадров в строительстве и сельском хозяйстве.

Кстати, именно эта мера предлагается в нашумевшем на днях докладе «Проблемы и уроки недавней истории отечественной внешней политики (и возможности коррекции)», подготовленным Советом по внешней и оборонной политике Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ по заказу российского правительства. Впрочем, о сути этого воистину людоедского доклада читатели haqqin.az уже успели ознакомиться. У Пхеньяна все, что нужно Москве, от снарядов до рабочих рук – есть. А у Кремля есть то, в чем остро нуждается северокорейский режим - продовольствие, нефть, удобрения, сталь и другие товары. А главное – есть технологии, в которых нуждается Пхеньян, от ракетных и космических, до строительства подводных лодок. «Но разве не могут им дать этого китайцы?» - спросит автора въедливый читатель. Могут. Но не хотят. Поскольку Пекин становится весьма сдержан, когда речь заходит о вооружении режима Ким Чен Ына. Особенно в вопросах предоставления им технологий создания новейших образцов вооружений. А вот Москва, как выяснилось после визита в КНДР министра обороны Сергея Шойгу и оказанных ему там почестей, совсем даже не против, более того – горячо к этому стремится.