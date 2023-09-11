Трампа уже не догонят

Экс-президент США Дональд Трамп еще дальше оторвался от своего конкурента - губернатора штата Флорида Рона Десантиса во внутрипартийных праймериз на пост кандидата в президенты от республиканцев. Об этом свидетельствует опрос I&I/TIPP.

Если в августе у Трампа было 57% поддержки при 12% у Десантиса, то в сентябре Трамп имеет уже 60%, а его ближайший соперник просел на процент.

Молодой кандидат Вивек Рамасвами, выступивший против военной поддержки Украины, поднялся до 9% и таким образом отстает от Десантиса всего на два пункта, замыкая первую тройку.