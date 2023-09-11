Наводнение в Ливии: тысячи погибших видео
Глава правительства восточной Ливии, базирующегося в Сирте, Усама Хамад, в ходе телефонного интервью местной телестанции сообщил о смерти более 2000 человек из-за шторма и наводнения, передает Reuters.
На канале аль-Масар Усама Хамад выразился следующим образом: «В Дерне число жертв превысило две тысячи, причем пропавшими без вести числятся еще несколько тысяч».
Хамад не уточнил, откуда у него такая информация о погибших и пропавших без вести. Ранее официальные лица восточной Ливии заявляли о 150 погибших.
Ливневые дожди, вызванные штормом, также затронули Турцию, Болгарию и Грецию.
Фото и видеоматериалы, снятые жителями зоны бедствия в Ливии, демонстрируют обширные оползни, разрушенную инфраструктуру и многие участки, покрытые грязной водой.
🛑 Alarming footage from Derna, East of #Libya. Thousands displaced, many missing from catastrophic floods. With two critical water dams destroyed. The situation is worsening. Immediate international aid is imperative. #Libya #انقذوا_الشرق_الليبي #انقذوا_ليبيا #pray_for_Libya pic.twitter.com/hlzE48OZ7N— Ahmed Abdulgalil (@Ahmed_alabidi) September 11, 2023