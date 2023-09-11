Пассажирский самолет не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги, после чего был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск. До аэродрома самолет «Уральских авиалиний» не долетел и в 09:44 по местному времени и «совершил экстренную посадку на грунт», написал в своем телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог совершить посадку в омском аэропорту и совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.

У авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, и появились опасения, что при посадке на запасном аэродроме откажут тормоза, пишет ТАСС. Губернатор Омской области Виталий Хоценко также сообщал, что A320 «потерял гидросистему».

В Росавиации заявили, что была «благополучно осуществлена незапланированная посадка» на «подобранную с воздуха площадку» вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска). По данным властей, приземление в поле прошло удачно, никто не пострадал — если не считать одного человека, которому потребовалась помощь из-за повышения артериального давления.

Сколько человек было на борту — данные разнятся. Росавиация сообщила о 159 пассажирах и шести членах экипажа, новосибирское управление МЧС заявила, что в самолете было 167 человек, губернатор Новосибирской области писал, что в избежавшем крушения лайнере было 170 человек, в том числе 23 ребенка.