МИД о параллельном использовании Агдамской и Лачинской дорог

Как известно, во вторник, 12 сентября, был обеспечен проезд грузового автомобиля Российского общества Красного Креста через дорогу Агдам – Ханкенди в Ханкенди в координации с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца. Об этом сообщается на сайте МИД Азербайджана.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство заявило, что, несмотря на проблемы и провокации, инициированные марионеточным режимом Армении в Карабахском регионе Азербайджана, МИД оценивает отправку груза РОКК именно через дорогу Агдам – Ханкенди как положительный шаг и важное продвижение в направлении открытия этой дороги.

«Что касается вопроса о синхронном использовании дорог Агдам – Ханкенди и Лачин – Ханкенди, то, как отмечалось во время высокоуровневых контактов Азербайджана с США и другими партнерами, наша страна согласилась на одновременное использование этих двух дорог посредством МККК. К сожалению, стороной, препятствующей реализации этого соглашения, является марионеточный режим, созданный Арменией в Карабахском регионе Азербайджана», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Азербайджанский МИД вновь повторил готовность азербайджанской стороны создать условия для «перевозки грузов посредством МККК через ППП Лачин с соблюдением пограничных и таможенных процедур параллельно дороге Агдам – Ханкенди».