На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о найденных на кладбище на территории Хазарского района Баку пистолете и ручной гранаты.

Как сообщили в МЧС, на вызов выехала группа по разминированию Спасательной службы особого риска. Специалисты совместно с сотрудниками правоохранительных органов изъяли пистолет Макарова, одну ручную гранату РГН и запал. Других опасных или подозрительных предметов вблизи обнаружено не было.