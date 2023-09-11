ATACMS, GMLRS, кассетные бомбы: что дадут США Украине?

После эффективного использования кассетных снарядов в 155-мм артиллерийских снарядах в последние месяцы США рассматривают поставку либо ракетных систем ATACMS с радиусом поражения до 306 км, либо реактивных снарядов GMLRS с дальностью полета 72 км, оборудованных кассетными бомбами, либо же обеих систем.

При получении разрешения США будут способны оперативно отправить вооружение в Украину.

Текущий арсенал Украины включает в себя 155-мм артиллерию с дальностью стрельбы до 29 км, способную вместить до 48 боеприпасов. Рассматриваемая к поставке система ATACMS может содержать более 300 боезарядов.

В то же время ракетная система GMLRS, вариант которой Украина уже имеет в арсенале, может рассеивать до 404 кассетных боеприпасов.

По словам собеседников агентства, исходя из заметных успехов Украины в столкновениях с российскими вооруженными силами, американская администрация ищет способы поддержать Украину в критический период.

Официальные представители Белого дома пока не прокомментировали информацию Reuters.