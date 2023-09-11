Перестрелка за перестрелкой на азербайджано-армянской границе обновлено 13:51
12 сентября около 11:25 подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщили в Минобороны.
Азербайджанские подразделения приняли ответные меры в указанном направлении, отметили в ведомстве.
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Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 12 сентября с 09:45 до 10:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Бирали Девелинского района несколько раз обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Садарак Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
По информации Минобороны, подразделениями ВС Азербайджана на указанном направлении были приняты ответные меры.