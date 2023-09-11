Президент России Владимир Путин на ВЭФ отметил, что доходы страны уже превысили утраты от замороженных золотовалютных резервов в два раза.

Путин подчеркнул, что ключевым вопросом здесь является нарушение доверия со стороны тех, кто ввел ограничения.

«Я знаю, что наши золотовалютные резервы заморожены. Да мы уже в два раза больше заработали. Но речь даже не об этих 300 млрд, речь о подрыве доверия к тем, кто это сделал», — убежден глава российского государства.

Напомним, после российского вторжения в Украину было заблокировано приблизительно $300 млрд российских резервов.