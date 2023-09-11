Президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс «удрал» из России.

По словам президента, которые приводят российские СМИ, в «Роснано» сейчас идут сложные процессы, там большая финансовая дыра, но зачем Чубайс перешел на нелегальное положение в Израиле, он не понимает. «То, что Анатолий Борисович там прячется, я вообще [не понимаю]. Мне показали фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс... а Мойша Израилевич... Зачем он это делает? Я не понимаю. Он удрал», — сказал Путин.

По его словам, действия Чубайса могут быть связаны с неудачами работы в «Роснано»: «Может быть связано с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы. И там большая дыра, огромная дыра финансовая. Не буду сейчас цифры называть, большие цифры. Может быть, он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому перешел на нелегальное положение. На фига это ему нужно я, честно говоря, не понимаю».

Анатолий Чубайс до декабря 2020 года возглавлял корпорацию «Роснано», затем работал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, в марте 2022 года, Чубайс ушел в отставку и уехал из России. Израильские СМИ сообщили в мае 2023 года, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова якобы запросили постоянные документы граждан Израиля. Чубайс это отрицал.