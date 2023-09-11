Польша воюет с украинским зерном

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул решимость страны не допустить импорт украинского зерна вне зависимости от решения Европейского союза. Об этом Моравецкий написал в Facebook.

«Польша не позволит затопить нас украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение чиновников Брюсселя, мы не откроем наши границы», – заявил он в сообщении в социальной сети, где также был опубликован предвыборный ролик партии «Право и справедливость».

Польша настаивает на продлении запрета ЕС на импорт определенных видов украинской продукции. Если запрет не будет продлен, Варшава рассматривает возможность введения одностороннего эмбарго.

В своем ролике Моравецкий подчеркнул: «Когда нам нужно было помочь соседям, мы открывали свои сердца и дома. Поляки такие. Но когда речь идет о защите польских интересов, только правительство «Права и справедливости» гарантирует защиту интересов наших фермеров».

Он также заявил о противодействии импорту украинского зерна на рынок ЕС.

«Именно наша жесткая позиция остановила импорт украинского зерна на общий рынок ЕС», – сказал Моравецкий.