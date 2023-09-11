У Зеленского раскритиковали ООН: «Лоббистская контора по зарабатыванию денег»

Подоляк считает, что никаких существенных решений от ООН в контексте войны Украина не получит. «Мы не добьемся от них, первое – четких позиций, второе – четких оценок, третье – желание вести юридическую борьбу с Российской Федерацией и четвертое – отказа от собственной бессмысленности», - указал Подоляк.

Кроме того, советник главы Офиса президента убежден, что ООН уже не выполняет своих первоначальных функций, а превратилась в «контору по зарабатыванию денег»: «На самом деле, ООН вполне отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности».

«Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативными, как и любая другая международная институция – МАГАТЭ какой-то, Красный Крест международный, Amnesty International – все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками. Если бы их не было, мы бы, наверное, многие вопросы решали лучше и быстрее», - заявил Подоляк.