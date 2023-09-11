Правительство Грузии взялось за Зурабишвили

Правящая партия «Грузинская мечта - демократическая Грузия» внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционный суд.

Ранее в понедельник парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам подтвердил подлинность подписей депутатов от большинства.

По словам председателя комитета Ираклия Кадагишвили, вся документация, связанная с конституционным представлением, все формальности, предусмотренные законом, уже завершены в парламенте.

"Данное представление уже направлено в Конституционный суд. Там, наверное, пройдет регистрация, а затем в течение одного месяца будет обсуждение. Именно импичмент является процессом, который позволяет решить этот вопрос правовым путем", - заявил Кадагишвили.

Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 83 мандата.