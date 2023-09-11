Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, прокомментировал последние события на Южном Кавказе. Он заявил, что положение изменилось после того, как руководство Армении официально признало суверенитет Азербайджана над Карабах ом.

Президент РФ отметил, что в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге. «Теперь мне президент Алиев говорит: «Вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен». И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР, и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха», - сказал Путин, указав, что это было решение армянского руководства.

«А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана», - добавил Путин.

Путин добавил, что «российская сторона десятилетиями предлагала варианты урегулирования конфликта между Баку и Ереваном».

По словам Путина, нерешенными остаются вопросы, в том числе гуманитарного характера, а также с мандатом российских миротворцев: «Конечно, здесь возникают другие вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом наших миротворцев. Мандат еще действует, а вопросы гуманитарного характера, недопущение там каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делись, и я с этим полностью согласен».

«Надеюсь, что азербайджанское руководство, как всегда нам и говорили и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересовано, чтобы процесс этот (урегулирование) происходил мягко», - сказал президент РФ.