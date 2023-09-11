Путин об осудившем войну основателе «Яндекса»

Президент России Владимир Путин связал заявления Аркадия Воложа, покинувшего «Яндекс» в декабре прошлого года, с желанием сохранить активы за границей. Он пожелал ему здоровья и хорошей жизни в Израиле, но отметил, что граждане должны быть благодарны своей стране. Об этом российский президент рассказал во время Восточного экономического форума.

«Он живет в Израиле, ну вот и вынужден сделать заявления, дай Бог ему здоровья, нас это не задевает. Он талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране, нужно иметь чувство совести», – сказал Путин.

3 июня 2022 года Аркадий Волож попал под санкции Евросоюза (ЕС), в тот же день он покинул все посты в «Яндексе». В августе 2023-го Волож опубликовал официальное заявление, в котором выступил против ввода войск России в Украину.