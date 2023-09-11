У Путина нет никаких проблем с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и недавно получил от него развернутое письмо.

«Он прислал мне развернутое письмо. Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном проблем нет, мы с ним в постоянном контакте», - сказал глава российского государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин также, говоря о сотрудничестве Армении и США, заявил, что не думает «что есть какой-то разворот».

«Я не думаю, что есть какой-то разворот. Мы видим и понимаем, что происходит», — сказал глава российского государства, отвечая на вопрос, по какой причине начались военные учения Армении и США и произошел «разворот».