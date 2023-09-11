Путин о Трампе

Все происходящее с экс-президентом США Дональдом Трампом – «преследование по политическим мотивам», США «обнажили свои внутренние проблемы», заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается преследования Трампа… для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии.

Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента», - сказал Путин.

По его словам, США «обнажают свои внутренние проблемы, и это показывает, кто борется с Россией».