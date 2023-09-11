В России журналиста Гаджиева приговорили к 17 годам

Журналист дагестанской независимой газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев, которого обвинили в «финансировании терроризма и участии в террористической организации», приговорен к 17 годам лишения свободы.

Абдулмумин Гаджиев находится в заключении уже больше четырех лет — с июня 2019 года. Тогда же были задержаны еще двое фигурантов дела — предприниматель Кемал Тамбиев и соучредитель фонда «Ансар» Абубакар Ризванов.

22 июня этого года гособвинение попросило суд назначить всем троим по 19 лет колонии.