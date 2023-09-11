Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности прекращения военных действий в Украине, заявив, что РФ не может их прекратить, пока Украина в контрнаступлении. Об этом российский президент рассказал во время Восточного экономического форума.

«Ну как же мы уже прекратим боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «а мы прекращаем». Мы же не троцкисты. Движение – все, конечная цель – ничто. Это плохая теория», — сказал Путин.

Стоит отметить, что Лев Троцкий играл ключевую роль в переговорах в Брест-Литовске в 1917-1918 годах между Россией и Центральными державами после Октябрьской революции.

После революции Троцкий был назначен наркомом иностранных дел и стал главным переговорщиком от России. Его задачей было договориться о мире, который позволил бы новому советскому правительству сосредоточиться на внутренних проблемах и избежать продолжения войны с Центральными державами.

Когда стало ясно, что Центральные державы выдвигают жесткие условия, Троцкий предложил стратегию «ни мира, ни войны». Он рассчитывал, что Россия выйдет из войны, не подписав формального мирного договора, давая революционному движению в Европе время для распространения и ослабления Центральных держав.

Его стратегия вызвала разногласия внутри партии большевиков. Многие, включая Владимира Ленина, считали, что Россия должна принять мир на любых условиях, чтобы сохранить революционное правительство.

После того как Германия возобновила военные действия и быстро продвинулась вглубь российской территории, было принято решение подписать мирный договор, который был очень невыгодным для России.