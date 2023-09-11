Министры юстиции Совета Европы определили принципы наказания РФ

В Риге министры юстиции 40 стран Совета Европы приняли «Рижские принципы» для привлечения РФ к ответственности за войну в Украине, сообщают украинские СМИ.

Документ ставит целью привлечь Россию к ответственности за конфликт в Украине. В рамках этих принципов планируется создание Реестра ущерба от действий России и цифровой платформы для документирования преступлений.

Глава Минюста Украины Денис Малюська и генпрокурор страны Андрей Костин принимали участие в мероприятии.

В декларации подчеркивается: «Все обвинения в преступлениях, совершенные российскими войсками в Украине, должны быть тщательно исследованы на национальном и международном уровнях, чтобы преступники понесли ответственность».