Сеть Kontakt предупреждает

Сеть магазинов Kontakt распространила информацию о поддельных страницах, открытых от ее имени. Сеть призвала всех быть бдительными, не доверять поддельным источникам и не сообщать посторонним персональные данные банковской карты.

Официальные сайты и учетные записи Kontakt в социальных сетях:

Официальный сайт: https://kontakt.az/

Официальный аккаунт в Instagram: @kontakt_home

Официальный аккаунт в Facebook: fb.com/KontaktHome

Официальный аккаунт в Instagram, посвященный мебели и текстилю: @kontakt_home_mebel

Информация о всех кампаниях, скидках и других новостях Kontakt доступна только в вышеуказанных страницах.

Отметим, что сеть обратилась в соответствующие государственные органы, а также в правоохранительные органы, и тесно сотрудничает с ними в целях ликвидации преступлений. Если вы также столкнетесь с подобными нарушениями, можете звонить по номеру *6060, а также подать жалобу в правоохранительные органы.