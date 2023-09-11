Решением Апшеронского районного суда в отношении Парвиза Ибрагимли, который распространял в соцсетях дезинформацию о Вооруженных силах Азербайджана, применена мера пресечения в виде административного ареста на 15 суток.

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Лицо, распространявшее в соцсетях дезинформацию о Вооруженных силах Азербайджана, задержано.

Министерство внутренних дел принимает меры в отношении лиц, распространяющих в соцсетях ложную информацию о Вооруженных силах и военнослужащих Азербайджана.

Пресс-служба МВД по запросу haqqin.az уточнила, что благодаря проведенным мероприятиям был задержан Парвиз Вугар оглы Ибрагимли (1998 г.р.). Он через фейковые аккаунты в TikTok распространял ложную информацию о боевых действиях и потерях азербайджанской армии.

Поскольку действия задержанного содержат признаки административного правонарушения, собранные о нем материалы направлены на рассмотрение в суд.