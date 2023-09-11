Руководитель оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил, что Россия - единственная из геополитических игроков не высказала никакой негативной реакции на «выборы в Карабахе». Об этом пишут армянские СМИ.

По словам Мамиджаняна, этот факт, а также публичные и непубличные заявления опровергают нарратив о том, что «у Карабаха» нет союзников.

Таким образом, считает Мамиджанян, «у Карабаха есть мощный союзник».