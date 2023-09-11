Сколько туристов посетили Азербайджан

За 8 месяцев текущего года Азербайджан посетило более 1 миллиона 344 тысяч человек, сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на конференции, посвященной итогам годовой деятельности Ассоциации туристических агентств Азербайджана.

«Основная цель – увеличить число иностранных туристов, прибывающих в страну, до 4 миллионов человек к 2026 году, а доходов от туризма – до 10 миллиардов манатов», - сказал Нагиев.