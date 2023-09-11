В Москве нашли обезглавленные тела азиатов

В Москве на Фестивальной улице обнаружены тела двух обезглавленных мужчин, сообщают российские СМИ.

Одно из тел найдено в парке Дружбы утром, второе – в квартире неподалеку. Погибший в парке имел азиатскую внешность и на вид был возраста 25-30 лет.

Второго убитого идентифицировали как Доржо, травматолога.

Мужчины были азиатской внешности, сообщает «Газета.ru».

Открыто уголовное дело по статье «Убийство». Полиция исследует возможную связь между этими происшествиями.