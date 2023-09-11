Путин заявил, что его «провоцируют» на удары по АЭС Украины
Запад провоцирует Россию на удары по атомным электростанциям Украины, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во вторник.
«Они вообще понимают, с чем они играют? Они что, провоцируют нас на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям?» — цитирует Путина ТАСС.
По словам президента РФ, информация об участии британских инструкторов была получена в ходе допросов «диверсантов украинских спецслужб», которые были захвачены ФСБ при попытке «нанести ущерб» одной из российских АЭС. «Я вас уверяю, что это полная, абсолютная, чистая правда то, что я сейчас сказал, — заверил Путин. — Эти гаврики сидят у нас и показания дают».
Путин считает, что после его слов может начаться «очередной вой, что это угроза, ядерный шантаж». «Руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду. Но я не уверен, понимает ли руководство Британии, что это такое. Такие вещи действительно беспокоят», — добавил Путин.