Синоптики пообещали ливни и снег
Завтра в Баку и некоторых частях Апшеронского полуострова временами пройдут дожди, возможны грозы. В некоторых частях полуострова ливни, будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем - 19-23° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.
В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются ливни, возможны грозы, град, в высокогорных районах снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-16° тепла, днем - 16-21° тепла, в горах ночью - 1-6° тепла, днем - 6-11° тепла.