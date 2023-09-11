Польша собрала на границе с Беларусью 10 тысяч солдат

На границе Польши с Беларусью сосредоточены более 10 тысяч солдат, сказал в интервью Польскому радио заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Мацей Вонсик.

При этом он отметил, что на польско-белорусской границе «стало определенно спокойнее». «Мы сильно укрепили границу. Помимо построенного нами заграждения, которое имеет большое значение, помимо периметра, который чрезвычайно нам помогает, там находятся 10 тысяч солдат: 6 тыс. из них находятся в лагере и 4 тыс. — непосредственно на границе. Кроме того, здесь 5 тыс. пограничников и почти 1 тыс. полицейских», — цитирует Интерфакс польского чиновника.

Замглавы польского МВД также отметил, что «давление на границе действительно уменьшилось». Однако это, по его мнению, не значит, что «чего-то не может произойти». «То и дело наши патрули забрасывают камнями и палками», — сказал он.