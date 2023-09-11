Датский бренд ECCO открыл третий магазин в Азербайджане. На церемонии открытия присутствовал посол Дании в Азербайджане Дани Аннан, а также вице-президент ECCO Питер Скотт и финансовый директор ECCO Россия Марко Боссен.

Бутик датского обувного бренда представлен в новом дизайне по адресу: пр. Гусейна Джавида, 95А в Ясамальском районе Баку. В отделке интерьера использованы современные природные материалы – натуральный камень, дуб и кожа с собственных кожевенных фабрик бренда. В магазине представлена вся актуальная коллекция мужской, женской и детской обуви, а также аксессуары.

60 лет ECCO входит в тройку мировых производителей обуви. Максимальный комфорт и тщательная проверка качества - главные критерии при создании коллекций ECCO. «Мы черпаем вдохновение у природы и делаем все возможное, чтобы сохранить ее красоту», - комментирует пресс-служба ECCO.

С момента основания в 1963 году и по настоящее время ЕССО – единственная в мире компания, полностью контролирующая все этапы производства и реализации. Благодаря высоким производственным мощностям собственных заводов ECCO является одним из крупнейших поставщиков качественной кожи в модные дома – несколько лидирующих люксовых брендов являются клиентами компании.

Первый магазин ECCO в Баку был открыт в октябре 2019 года по адресу: Уз. Гаджибекова, 2, второй - в ТЦ «Дениз» в июне 2020 года.