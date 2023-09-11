Суд в Чечне смягчил приговор матери чеченских правозащитников

4 июля 2023 года Мусаеву приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Ее признали виновной в «мошенничестве» (ст. 159 УК России) и «применении насилия против представителя власти» (ст. 318 УК России).

В январе 2022 года чеченские полицейские ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где Сайди Янгулбаев жил с женой Заремой Мусаевой, и насильно увезли 59-летнюю женщину на допрос в Грозный, где она якобы проходит свидетельницей по делу о мошенничестве. Семья Янгулбаева назвала случившееся похищением. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале утверждал, что Янгулбаевым трижды отправляли повестку с требованием явиться в Грозный. Затем Кадыров попросил Верховный суд России исключить Янгулбаева из рядов судей, «выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа». «Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно, наслаждаясь жизнью, ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа», – сказал тогда глава Чечни.