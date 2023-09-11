Казахстан поддержал Азербайджан

Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

«Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права», - говорится в заявлении МИД Казахстана.