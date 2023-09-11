Сборная Азербайджана по футболу принимает Иорданию

Сегодня на стадионе «Далга Арена» состоится товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Иордании.

Игра начнется в 20:00. Обслуживать встречу будет турецкая бригада арбитров во главе с Арда Кардешлер.

Сборная Азербайджана в субботу на этой же арене провела очередной отборочный матч Евро-2024 против Бельгии, в котором уступила 0:1.

Иордания 7 сентября провела в Швеции товарищеский матч со сборной Норвегии и проиграла 0:6. Команду тренирует марокканский специалист Хуссейн Аммута.

Сборная Иордании ведет подготовку к отборочным матчам чемпионата Азии, которые пройдут в ноябре.