Гасанову представили Кулакова ФОТО
12 сентября командующий Сухопутными войсками России Олег Салюков представил министру обороны Азербайджана Закиру Гасанову нового командира российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, Кирилла Кулакова, сообщили в Минобороны.
На встрече Закир Гасанов особо подчеркнул рост в последнее время количества провокаций, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями.
Салюков же заявил, что Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами.