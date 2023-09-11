Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве

Американский предприниматель Илон Маск «отключился» после нескольких рюмок водки в ходе деловой встречи в столице России, передает Business Insider, ссылаясь на биографию миллиардера, появившуюся в западных магазинах под авторством Уолтера Айзексона.

В материале говорится, что в начале 2000-х годов Маск хотел запустить миссию на Марс, поэтому для покупки ракет были организованы встречи с бизнесменами из России. Во время обеда в московском ресторане подавали «большое количество водки».

«Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол», - отмечает в книге Айзексон.

Затем российские бизнесмены подарили Маску бутылку водки, на этикетке был изображен сам американский предприниматель на Марсе. Позже Маск признался, что ему не нравится «вкус и действие большей части алкоголя», уточняет портал.