Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана передало еще 50 квартир семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной. Квартиры расположены в новом жилом комплексе в поселке Говсан.

На мероприятии по передаче квартир заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов заявил, что после окончания 44-дневной войны по поручению главы государства программа обеспечения квартирами и частными домами семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной была расширена в 5 раз.

Министр также сообщил, что в 2023 году проводитcя работа по предоставлению лицам из указанной категории не менее 1500 квартир и частных домов. В этом году семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной передано 650 квартир и частных домов, в послевоенный период – 5150, а в целом за прошедший период – 13 950 единиц жилья.