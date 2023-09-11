МИД России об открытии Лачинской дороги

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доставку Россией гуманитарного груза в Карабахский регион Азербайджана.

М.Захарова отметила, что «в русле инициативы, выдвинутой министром иностранных дел РФ С.Лавровым в ходе трехсторонней встречи с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении 25 июля с.г. в Москве, во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами прорабатывалась схема параллельного разблокирования Лачинского и Агдамского маршрутов».

«В качестве первого шага 12 сентября с.г. в регион была поставлена партия гуманитарной помощи по линии общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Нуждающимся в помощи жителям Карабаха было передано порядка 15 тонн продуктов питания, предметов личной гигиены и постельных принадлежностей…» - отметила она.

Захарова также добавила, что Россия таким образом рассчитывает, «что гуманитарная ситуация в Карабахе будет стабилизирована, а нормальная жизнедеятельность местного населения восстановлена».