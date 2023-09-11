Экс-президент США шокирован своей фотографией с Пригожиным

Бывший президент США Джордж Буш-младший удивился фотографии 17-летней давности, на которой он запечатлен с погибшим главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом бывший американский лидер заявил в интервью.

«Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, где он (Пригожин) был парнем, который подавал мне еду», - сказал Буш.

Фотография, о которой говорит Буш, была сделана 14 июля 2006 года. Тогда президент России Владимир Путин со своей бывшей супругой ужинал с Бушем и его женой Лорой. Встреча проходила в Большом Стрельнинском дворце в Санкт-Петербурге. Тогда Россия впервые принимала саммит «Большой восьмерки» (G8). Пригожин, судя по всему, подавал лидерам напитки.