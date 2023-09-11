«Торговец смертью» стал депутатом

Виктор Бут получил мандат в законодательном собрании Ульяновской области по партийному списку ЛДПР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Виктор Бут — российский предприниматель, осужденный в 2012 году в США за незаконную торговлю оружием и поддержку террора. Западные СМИ называют Бута «торговцем смертью». С 2000 года он фигурировал в отчетах Совета Безопасности ООН, Госдепартамента США и правозащитных организаций в связи с поставками оружия и боеприпасов в обход санкций. В конце прошлого года российские власти обменяли Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ на 9 лет лишения свободы за «контрабанду наркотиков».