Педиатр рассказал, связана ли новая болезнь среди детей с коронавирусом

В последние дни в Азербайджане распространились различные инфекции и острые респираторные вирусы. Чаще всего они встречаются у детей.

Как заявил педиатр-реаниматолог Гошгар Исмаилов, осенью часто распространяются инфекции верхних и нижних дыхательных путей.

«Респираторные вирусы, такие как грипп, активируются медленно. У детей появляется насморк, кашель, высокая температура. У некоторых на коже – сыпь. Каждый год мы сталкиваемся с новыми штаммами этих вирусов. С коронавирусом, однако, это никак не связано», - добавил Исмаилов.

Говоря о резком росте распространения вируса с началом нового учебного года, педиатр сообщил, что заболевшие дети не должны посещать детский сад и школу, а также посоветовал родителям вакцинировать своих детей от гриппа.