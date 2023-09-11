AZAL открывает рейсы из Баку в Минск

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) открывает регулярные рейсы из Баку в Минск, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Первый рейс по маршруту Баку - Минск - Баку планируется совершить 1 октября 2023 года. Авиакомпания будет выполнять полеты четыре раза в неделю.

Билеты на рейсы в Минск доступны на сайте «Азербайджанских Авиалиний» - www.azal.az, в мобильном приложении и у аккредитованных агентств авиакомпании.