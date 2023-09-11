Польша продолжает бойкотировать украинское зерно

Правительство Польши решило продлить запрет на импорт украинского зерна даже после окончания ограничений со стороны Европейского Союза 15 сентября, сообщает RMF24.

На заседании 12 сентября Совет министров Польши проголосовал за продолжение ограничений по ввозу некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины. Резолюция обращается к Еврокомиссии с просьбой продлить запрет на импорт зерновых из Украины.

В случае отсутствия реакции со стороны ЕС, Польша готова ввести запрет в частном порядке до тех пор, пока не будут разрешены существующие аграрные разногласия между двумя странами.

Главная цель Польши – обеспечить стабильность своего аграрного рынка и поддержать отечественных производителей, говорится в резолюции.