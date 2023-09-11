Польша продолжает бойкотировать украинское зерно

Правительство Польши решило продлить запрет на импорт украинского зерна даже после окончания ограничений со стороны Европейского Союза 15 сентября, сообщает RMF24

На заседании 12 сентября Совет министров Польши проголосовал за продолжение ограничений по ввозу некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины. Резолюция обращается к Еврокомиссии с просьбой продлить запрет на импорт зерновых из Украины. 

В случае отсутствия реакции со стороны ЕС, Польша готова ввести запрет в частном порядке до тех пор, пока не будут разрешены существующие аграрные разногласия между двумя странами. 

Главная цель Польши – обеспечить стабильность своего аграрного рынка и поддержать отечественных производителей, говорится в резолюции.