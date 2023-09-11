Швеция рассматривает поставку истребителей в Украину

По данным Sveriges Radio, шведское правительство готовится поручить своим Вооруженным силам обсудить предложение о поставке данных истребителей Киеву.

Вопросы, которые в настоящее время рассматриваются властями, касаются последствий такой передачи для обороноспособности Швеции и времени, необходимого для восполнения потерянного воздушного парка. Украинские власти, как предполагается, ожидают получить от Швеции 16-18 истребителей из общего числа около 90 единиц в арсенале скандинавской страны.

Истребитель Gripen — это многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный шведской компанией Saab. Он был создан для выполнения задач по удару по наземным целям, разведке и боевому патрулированию.